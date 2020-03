в треугольнике АВС угол С=90 градусов,СС1-высота,СС1=5см,ВС=10 см. Найдите угол САВ.

Гость: Гость:

прямоугольный треугольник разбивается на два прямоугольных треугольника. найдем угол прямоугольного треугольника C B C1, согласно определению синуса : C C1 / C B = SIN B то есть 5 / 10 = sin В 1/2 = sin B sin угла равным 1/2 или 0,5 это угол 30 градусов, можно посмотреть в таблице. (или arcsin 0,5 = 30, обратный синус, это не обязательно писать) в треугольнике сумма углов = 180 градусов. Два угла нам известны, найдем третий. 180 - 90 - 30 = 60 градусов. Ответ угол C A B равен 60 градусов