в треугольнике АВС угол С=90 градусов,СС1-высота,СС1=5см,ВС=10 см. Найдите угол САВ.
Геометрия
в треугольнике АВС угол С=90 градусов,СС1-высота,СС1=5см,ВС=10 см. Найдите угол САВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CB=2C1C из этого следует вывод что угол B=30 угол A= 180-(C+B)=180-120=60
Гость:
прямоугольный треугольник разбивается на два прямоугольных треугольника. найдем угол прямоугольного треугольника C B C1, согласно определению синуса : C C1 / C B = SIN B то есть 5 / 10 = sin В 1/2 = sin B sin угла равным 1/2 или 0,5 это угол 30 градусов, можно посмотреть в таблице. (или arcsin 0,5 = 30, обратный синус, это не обязательно писать) в треугольнике сумма углов = 180 градусов. Два угла нам известны, найдем третий. 180 - 90 - 30 = 60 градусов. Ответ угол C A B равен 60 градусов
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