Найдите значение выражения: 3,4х+5,7х+6,6х-4,7х при х=3,6;0,8;10;
Математика
Найдите значение выражения: 3,4х+5,7х+6,6х-4,7х при х=3,6;0,8;10;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,4х+5,7х+6,6х-4,7х =11х 11х=11*3,6= 39,6 11х=11*0,8= 8,8 11х=11*10=110
Гость:
3.4х+5.7х+6.6х-4.7х=11х если х=3.6, то: 11*3.6=39.6 если х=0.8, то: 11*0.8=8.8 если х=10, то: 11*19=110
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