cos225+sin405+tg420=

Гость: Гость:

cos225= -cos45 , (225-360= -135 = -45, третья четверть) sin 405 = sin 45, (405 - 360 = 45) tg 420 = tg 60 (420 -360 = 60) - cos 45 + sin 45 + tg 60 = -(кор из2)/2 + (кор из 2)/2 + кор из 3 = корень из 3