cos225+sin405+tg420=
Алгебра
cos225+sin405+tg420=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos225= -cos45 , (225-360= -135 = -45, третья четверть) sin 405 = sin 45, (405 - 360 = 45) tg 420 = tg 60 (420 -360 = 60) - cos 45 + sin 45 + tg 60 = -(кор из2)/2 + (кор из 2)/2 + кор из 3 = корень из 3
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