Смесь медных и цинковых опилок массой 10г. поместили в раствор соляной кислоты и нагрели до прекращения выделения газа. Масса оставшихся опилок составила 6 г. Сколько граммов цинковых опилок было в исходной смеси, сколько газа(...
Химия
Смесь медных и цинковых опилок массой 10г. поместили в раствор соляной кислоты и нагрели до прекращения выделения газа. Масса оставшихся опилок составила 6 г. Сколько граммов цинковых опилок было в исходной смеси, сколько газа( по массе) выделилось.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно, что реагировали только цинковые опилки, т.к. медь не вытесняет водород из растворов кислот. Zn+2HCl=ZnCl2+H2 Если масса опилок сначала была 10 г, а стала 6, то цинковых опилок было 4 грамма, т.к. медные не реагировали. m(Zn)=4г n(Zn)=m/M=4/65= 0.06 моль n(Zn)=n(H2) V(H2)=n*Vмол=0.06*22.4=1.344 л
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