Надо составить обособленное предложение со словосочетанием "кроме беспокойства"
Русский язык
Надо составить обособленное предложение со словосочетанием "кроме беспокойства"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не причиняй людям зла обиды боли кроме беспокойства
Гость:
Кроме беспокойства соседям,моя игра на пианино ничего не даёт .
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