(99³-61³/38)+99*61 решить наиболее рациональным способом
Алгебра
(99³-61³/38)+99*61 решить наиболее рациональным способом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
применена формула разности кубов и квадрата суммы
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