Космический корабль массой 100000000 кг поднимается с Земли вертикально вверх.С каким ускорением будет подниматься корабль, если двигатели развивают силу тяги 29400000H? Определите скорость и координату корабля относительно мес...

Физика

Космический корабль массой 100000000 кг поднимается с Земли вертикально вверх.С каким ускорением будет подниматься корабль, если двигатели развивают силу тяги 29400000H? Определите скорость и координату корабля относительно места старта в конце 5-й минуты движения.

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