Космический корабль массой 100000000 кг поднимается с Земли вертикально вверх.С каким ускорением будет подниматься корабль, если двигатели развивают силу тяги 29400000H? Определите скорость и координату корабля относительно мес...
Физика
Космический корабль массой 100000000 кг поднимается с Земли вертикально вверх.С каким ускорением будет подниматься корабль, если двигатели развивают силу тяги 29400000H? Определите скорость и координату корабля относительно места старта в конце 5-й минуты движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не учитывать силу трения: a=F/m=29400000/100000000=294000м/c^2=294км/c^2. t=5*60=300c v=v0+at=0+294000*300=88200000м/c=88.2км/c. S=at^2/2=13200000000м=13200000км.
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