От текста остались одни знаки препинания. Попробуйте сочинить этот текст.Вашей фантазии даётся полный простор.Важно только, чтобы знаки препинания были на месте.Отблагодарю всех.  , : - , ? - , ! - , - , - ? -, - .

Гость: Гость:

Уже же отвечали Встретив на улице Николая,Максима и Петра я спросил: -Ребята, как вы добрались? -Спасибо, очень быстро! -О, я так волновался-ведь вас долго не было, как никак страшно за вас,-моих друзей? Станислав,ты-наш дружище зря волновался.