От текста остались одни знаки препинания. Попробуйте сочинить этот текст.Вашей фантазии даётся полный простор.Важно только, чтобы знаки препинания были на месте.Отблагодарю всех. , : - , ? - , ! - , - , - ? -, - .
Русский язык
От текста остались одни знаки препинания. Попробуйте сочинить этот текст.Вашей фантазии даётся полный простор.Важно только, чтобы знаки препинания были на месте.Отблагодарю всех. , : - , ? - , ! - , - , - ? -, - .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже же отвечали Встретив на улице Николая,Максима и Петра я спросил: -Ребята, как вы добрались? -Спасибо, очень быстро! -О, я так волновался-ведь вас долго не было, как никак страшно за вас,-моих друзей? Станислав,ты-наш дружище зря волновался.
Гость:
грызя семечки, мария спросила у подруги: -дарья, а ты счастлива, что игорь скоро с моря приедет? -маша, конечно рада! -даша, игорь-это твой парень, ты - его подруга? -маша, нет- мы просто лучшие друзья.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите что 36^3+63^3 делится на 11..... докажите что 23^3+32^3делится на 55 ...докажите что 57^3-27^3 делится на 30
Физика
Пластины отключённого конденсатора раздвигают. Как изменится при этом: 1) ёмкость конденсатора 2)заряд 3) напряжение на пластинах 4)энергия заряжен...
Математика
1)Купив 1,2 кг яблок, мальчик истратил 60% имевшихся у него денег. Сколько кг яблок мог бы он купить на все деньги? ...
Українська література