в треугольнике abc угол c равен 90 ,ac=5,высота CH равна 3.Найти cosb

Геометрия
в треугольнике abc угол c равен 90 ,ac=5,высота CH равна 3.Найти cosb
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cosb=BC/BA BC-? BC2=BA2+AC2=32+52=36 BC=6 отсюда cosb=6/3=2 Ответ: 2
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