у такс рыжий окрас доминирует над черно-подпалыми, а черно-подпалый над кофейным. кофейные собаки имеют светлую мочку носа, а рыжие и чёрно-палые имеют чёрную мочку носа. Иногда появляются щенки со светлой мочкой носа, что явля...

Биология

у такс рыжий окрас доминирует над черно-подпалыми, а черно-подпалый над кофейным. кофейные собаки имеют светлую мочку носа, а рыжие и чёрно-палые имеют чёрную мочку носа. Иногда появляются щенки со светлой мочкой носа, что является экстерьером. С чем может быть связано?

Автор: Гость