у такс рыжий окрас доминирует над черно-подпалыми, а черно-подпалый над кофейным. кофейные собаки имеют светлую мочку носа, а рыжие и чёрно-палые имеют чёрную мочку носа. Иногда появляются щенки со светлой мочкой носа, что явля...
Биология
у такс рыжий окрас доминирует над черно-подпалыми, а черно-подпалый над кофейным. кофейные собаки имеют светлую мочку носа, а рыжие и чёрно-палые имеют чёрную мочку носа. Иногда появляются щенки со светлой мочкой носа, что является экстерьером. С чем может быть связано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может с неполным доминированием или с 3 законом Моргана. Не очень понятны условия задачи ( Ведь там сказано, что может появляться щенки со светлым носом ?!
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