над выполнением заказа ученик работал 8 часов, а мстер выполнил такой же заказ за 6 часов. Сколько деталей состовляет заказ, если мастер и ученик за 1 час вместе изготовляют 7 деталей?
Алгебра
над выполнением заказа ученик работал 8 часов, а мстер выполнил такой же заказ за 6 часов. Сколько деталей состовляет заказ, если мастер и ученик за 1 час вместе изготовляют 7 деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть мастер за 1 час изготавливает х деталей (х-натуральное число), тогда ученик за 1 час делает (7-х) деталей. Мастер за 6 часов сделает (6х) деталей, а ученик за 8 часов - 8(7-х) деталей. Заказ один и тот же, значит, 6х=8(7-х) 6х=56-8х 14х=56 х=4 6*4=24 детали - это заказ.
Гость:
х-весь заказ. х/8 часть-сделает ученик за 1 час. х/6 часть-сделает мастер за 1 час. 1)х/6+х/8=7 7х/24=7 7х=24*7 7х=168 х=168:7 х=24детали-составляет весь заказ. ОТВЕТ: 24 детали.
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