над выполнением заказа ученик работал 8 часов, а мстер выполнил такой же заказ за 6 часов. Сколько деталей состовляет заказ, если мастер и ученик за 1 час вместе изготовляют 7 деталей?

Гость: Гость:

Пусть мастер за 1 час изготавливает х деталей (х-натуральное число), тогда ученик за 1 час делает (7-х) деталей. Мастер за 6 часов сделает (6х) деталей, а ученик за 8 часов - 8(7-х) деталей. Заказ один и тот же, значит, 6х=8(7-х) 6х=56-8х 14х=56 х=4 6*4=24 детали - это заказ.