начало выплат пенсий в россии дата

Обществознание
начало выплат пенсий в россии дата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Начало выплат пенсий в россии 20 ноября 1990 года
Гость:
Пенсии в России появились при Петре Первом. В указе Петра "О пенсионе бывшим военным" говорилось: "Назначить достойное пожизненное содержание, дабы не позорить честь мундира". Никите Хрущеву обычно ставят в заслугу то, что он "дал пенсии колхозникам". На самом деле, главное значение реформы 1956 года заключалось в том, что более или менее пристойные пенсии получили горожане.
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