основанием прямого параллелепипеда является ромб с диагоналями 10 см и 24 см, а высота равна 10 см. наидите большую диагональ параллелепипеда

Геометрия

основанием прямого параллелепипеда является ромб с диагоналями 10 см и 24 см, а высота равна 10 см. наидите большую диагональ параллелепипеда

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