основанием прямого параллелепипеда является ромб с диагоналями 10 см и 24 см, а высота равна 10 см. наидите большую диагональ параллелепипеда
Геометрия
основанием прямого параллелепипеда является ромб с диагоналями 10 см и 24 см, а высота равна 10 см. наидите большую диагональ параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинна диагонали = корень(24*24+10*10)=26
Гость:
Большая диагональ ромба, диагональ параллелепипеда и боковое ребро (высота) параллелепипеда обрадзуют прямоугольный треугольник, в котором большая диагональ параллелепипеда является гипотенузой. По теореме Пифагора: Бдиаг = sqrt (24^2 + 10^2) = sqrt (576 + 100) = sqrt (676) = 26
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