морфемный разбор слова самовар
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морфемный разбор слова самовар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сам - корень, вар - корень, о - соединительная гласная. Это сложное слово: сам варит
Гость:
Самовар. Сам - корень. Вар - корень. О - соединительный суффикс (гласная).
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