В соревнованиях по футболу приняли участие 18 команд. После первого круга соревнований выбыли 8 команд,а после второго - еще 6 команд.
Математика
В соревнованиях по футболу приняли участие 18 команд. После первого круга соревнований выбыли 8 команд,а после второго - еще 6 команд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-(8+6)=4(к)-продолжили соревнования . Ответ:4 команды.
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