В соревнованиях по футболу приняли участие 18 команд. После первого круга соревнований выбыли 8 команд,а после второго - еще 6 команд.

Математика

В соревнованиях по футболу приняли участие 18 команд. После первого круга соревнований выбыли 8 команд,а после второго - еще 6 команд.

Автор: Гость