в треугольнике abc угол A в 2 раза больше угла B а угол C в 3 раза больше угла A. вычислите величины углов треугольника abc.

Алгебра

в треугольнике abc угол A в 2 раза больше угла B а угол C в 3 раза больше угла A. вычислите величины углов треугольника abc.

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