в треугольнике abc угол A в 2 раза больше угла B а угол C в 3 раза больше угла A. вычислите величины углов треугольника abc.

Алгебра
в треугольнике abc угол A в 2 раза больше угла B а угол C в 3 раза больше угла A. вычислите величины углов треугольника abc.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- угол А,тогда угол В=х/2 а угол С=3х сумма всех углов треугольника-180 градусов Составим уравнение: х+х/2+3х=180 4х+х/2=180 (8х+х):2=180 9х=360 х=40 градусов равен угол А 40/2=20 градусов угол В 3*40=120 градусов угол  С Ответ: А=40,В=20 и С=120 градусов  
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