какой фактор определяет формирование природных зон? 1. Свет 2. Температура 3. Ветер 4. Вода 5. Почва
История
какой фактор определяет формирование природных зон? 1. Свет 2. Температура 3. Ветер 4. Вода 5. Почва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формирование природных зон определяет 2. температура
Гость:
ответ будет 1свет. так как от света зависит ,и температура ,и почва ,и другие климатические условия. без света ничего этого возможно и не было.
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