какой фактор определяет формирование природных зон? 1. Свет 2. Температура 3. Ветер 4. Вода 5. Почва 

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какой фактор определяет формирование природных зон? 1. Свет 2. Температура 3. Ветер 4. Вода 5. Почва 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формирование природных зон определяет 2. температура
Гость:
ответ будет 1свет. так как от света зависит ,и температура ,и почва ,и другие климатические условия. без света ничего этого возможно и не было.
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