в какой координатной четверти находится точка пересечения прямых 8х+9у=7 и 7х-8у=-3
Алгебра
в какой координатной четверти находится точка пересечения прямых 8х+9у=7 и 7х-8у=-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем точку пересечения(решим систему уравнений): 8х+9у=7 и 7х-8у=-3 умножим на 8 и на 9второе: 64х+72у=56 и 63х-72у=-27 сложим: 127х=29 х=29/127 >0 первую систему теперь умножим на 7 и на 8: 56х+63у=49 и 56х-64у=-24 из 1 отнимем второе: 127у=73 у=73/127>0 очка пересечения прямых в 1 четверти!
Гость:
Решим систему двух уравнений с двумя неизвестными 8х+9у=7 7х-8у=-3 Умножим первое ур-е на 7, второе на 8 Система 56Х+63У=49 56Х-64У=-24 Вычтем из первого второе урв-е Система 127У=73 8х+9у=7 Система У= 73/127 8Х+657/127=7 Система У= 73/127 Х=приблизительно 0,2 Ответ: Точка пересечения имеет положительные координаты, значит она находится в 1 коорд. четверти Желаю удачи.
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