в какой координатной четверти находится точка пересечения прямых 8х+9у=7 и 7х-8у=-3

Гость: Гость:

найдем точку пересечения(решим систему уравнений): 8х+9у=7 и 7х-8у=-3 умножим на 8 и на 9второе: 64х+72у=56 и 63х-72у=-27 сложим: 127х=29 х=29/127 >0 первую систему теперь умножим на 7 и на 8: 56х+63у=49 и 56х-64у=-24 из 1 отнимем второе: 127у=73 у=73/127>0 очка пересечения прямых в 1 четверти!