купили 1,2 кг конфет и 0,8 кг печеньях за всю покупку заплатили 35,96 р. ИЗВЕСТНО ЧТО 1 кг конфет дороже печенья на1,8 р.Сколько стоит 1 кг конфет

Алгебра
купили 1,2 кг конфет и 0,8 кг печеньях за всю покупку заплатили 35,96 р. ИЗВЕСТНО ЧТО 1 кг конфет дороже печенья на1,8 р.Сколько стоит 1 кг конфет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x- стоимость 1 кг конфет х-1,8 стоимость одного килограмма печенья 1,2*х+0,8*(х-1,8)=35,96 1,2х+0,8х-1,44=35,96 2х=37,4 х=18,7 Ответ ответ килограм кофет стоит 18,7 рубля
Гость:
x р. - стоит 1 кг конфет х-1,8 р. стоит 1кг печенья 1,2х+0,8×(х-1,8)=35,96 1,2х+0,8х-1,44=35,96 2х=35,96+1,44 2х=37,4 х=18,7 р. стоит 1кг конфет  
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