купили 1,2 кг конфет и 0,8 кг печеньях за всю покупку заплатили 35,96 р. ИЗВЕСТНО ЧТО 1 кг конфет дороже печенья на1,8 р.Сколько стоит 1 кг конфет

Алгебра

купили 1,2 кг конфет и 0,8 кг печеньях за всю покупку заплатили 35,96 р. ИЗВЕСТНО ЧТО 1 кг конфет дороже печенья на1,8 р.Сколько стоит 1 кг конфет

Автор: Гость