напиши пожалуйста сочинение-миниатюру на тему мой распорядок дня с числительными.!!!

Гость: Гость:

Мой рабочий день начинается в шесть часов и тридцать минут.Я просыпаюсь и иду в ванну.нато,чтоб умыться и почистить зубы у меня уходит пятнадцать минут.Потом я завтракаю и собираюсь в школу.на все это трачу тридцать минут.К восми часам иду в школу.После занятий иду домой.В четырнадцать часов обед.Отдохнув два часа,сажусь делать уроки.К семи часам вечера заканчиваю делать домашнее задание.После этого могу посмотреть телевизор.В двадцать один час и тридцать минут ложусь спать.