угол abc =150градусов,из точки A к прямой BC проведён перпендикуляр Am, равный 12 см,найдите длину отрезка AB
Геометрия
угол abc =150градусов,из точки A к прямой BC проведён перпендикуляр Am, равный 12 см,найдите длину отрезка AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольном треугольнике АmВ угол mВС=180-150=30. Против угла 30 градусов лежит катет вдвое меньший гипотенузы. Следовательно АВ=2*Аm=2*12=24.
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