Всем привет, помогите решить задачу: От мотка провода отрезали сначала 30%, а затем еще 60% остатка. После этого в мотке осталось 42 м провода. Сколько метров провода было в мотке первоначально?

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I способ: В мотке изначально 100% провода 100-60=40 (%) - составляют 42 метра. составим пропорцию: 42 м - 40% х м - 100% [latex]x=\frac{42\cdot100}{40}=\frac{4200}{40}=105[/latex] (м) - остаток который составляет 70% провода. 100-30=70 (%) - составляют 105 метров. составим пропорцию: 105 м - 70% х м - 100% [latex]x=\frac{105\cdot100}{70}=\frac{10500}{70}=150[/latex] (м) - провода было в мотке первоначально. II способ: 1%=0,01 ⇒ 30%=0,3 60%=0,6 Предположим, что в мотке было х метров провода, тогда сначала отрезали 0,3х метров провода, а за тем 0,6(х-0,3х) или 0,42х метров провода, после чего в мотке осталось 42 метра провода cогласно этим данным составим и решим уравнение: х=0,3х+0,42х+42 х=0,72х+42 х-0,72х=42 0,28х=42 x=42:0,28 x=150 (м) – провода было изначально в мотке. Ответ: первоначально в мотке было 150 метров провода. Проверка: 150-30%=105 (м) - провода осталось после того как отрезали первый раз. 105-60%=42 (м)