разбор слова как часть речи-клювом

Русский язык
разбор слова как часть речи-клювом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Клювом- сущ. (чем?) 2. Н. Ф.-клюв. 3. М.р., 1-го склонения. 4. В твор. п., в ед. ч. 5.Вт. чл.
Гость:
клювом-(чем?)--сущ.,нач. форма(клюв),неодуш,м.р.,2скл.,ед.ч.,Т.п.,втррост.член
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