разбор слова как часть речи-клювом
Русский язык
разбор слова как часть речи-клювом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Клювом- сущ. (чем?) 2. Н. Ф.-клюв. 3. М.р., 1-го склонения. 4. В твор. п., в ед. ч. 5.Вт. чл.
Гость:
клювом-(чем?)--сущ.,нач. форма(клюв),неодуш,м.р.,2скл.,ед.ч.,Т.п.,втррост.член
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.укажите предложение в котором чужая речь оформлена неправильно. запиши его в исправном виде. а) Продавец спросила упокупателя, что он хотел бы пр...
Литература
прочитали ли вы роман робинзон крузо целико плиз что вы знаете об этом герое нравится ли вам его характер кто может назвать себя робинзоном как...
Математика
4 карандаша и3 ручки стоят 54 р а 2 карандаша и2 тетрфди стоят 34 р сколько стоят 8 карандашей и 7 карандашей
Английский язык