1.укажите предложение в котором чужая речь оформлена неправильно. запиши его в исправном виде. а) Продавец спросила упокупателя, что он хотел бы приобрести в магазине б) Проснулся я от какого-то шума и спросил, что случилось. в...

Русский язык
1.укажите предложение в котором чужая речь оформлена неправильно. запиши его в исправном виде. а) Продавец спросила упокупателя, что он хотел бы приобрести в магазине б) Проснулся я от какого-то шума и спросил, что случилось. в) Одноклассники сказали Сергею, что мы на тебя уже не в обиде.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ б мне кажется ,что Б так как В этом предложение задается вопрос "Что случилось" Проснулся я от какого-то шума и спросил,"Что случилось". ответ Б правильный по заданию
Гость:
б) Проснулся я от какого-то шума и спросил: " Что случилось?"
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