1.укажите предложение в котором чужая речь оформлена неправильно. запиши его в исправном виде. а) Продавец спросила упокупателя, что он хотел бы приобрести в магазине б) Проснулся я от какого-то шума и спросил, что случилось. в...

Русский язык

1.укажите предложение в котором чужая речь оформлена неправильно. запиши его в исправном виде. а) Продавец спросила упокупателя, что он хотел бы приобрести в магазине б) Проснулся я от какого-то шума и спросил, что случилось. в) Одноклассники сказали Сергею, что мы на тебя уже не в обиде.

Автор: Гость