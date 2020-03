как ответить на вопрос??? Do you have any records of your favourite sunger?

Гость: Гость:

Привет! Может ты имела в виду: Do you have any records of your favourite singer? Тогда вопрос звучит так: Есть ли у вас любимый музыкальный исполнитель? Ответы: - Yes, I have a favorite singer. - Sorry no, I do not have a favorite musical artist. Удачи тебе! =)