как ответить на вопрос??? Do you have any records of your favourite sunger?
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как ответить на вопрос??? Do you have any records of your favourite sunger?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет! Может ты имела в виду: Do you have any records of your favourite singer? Тогда вопрос звучит так: Есть ли у вас любимый музыкальный исполнитель? Ответы: - Yes, I have a favorite singer. - Sorry no, I do not have a favorite musical artist. Удачи тебе! =)
Гость:
yes, of course i have different records of my favourite singer или no, i haven't records of my favourite singer
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