H2SO4+AL(OH)3=AL2(SO4)3+6H2O напишите ионные уравнения
Химия
H2SO4+AL(OH)3=AL2(SO4)3+6H2O напишите ионные уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H2SO4+2Al(OH)3=Al2(SO4)3+6H2O 6H(+) + 3SO4(2-) + 2Al(OH)3 = 2Al(3+) + 3SO4(2-) + 6H2O 6H(+) + 2Al(OH)3 = 2Al(3+) + 6H2O
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