Ученики 5 и 6 классов собрали 6 центнеров макулатуры.Треть собрали ученики 6 "А",четверть ученники 6"Б",восьмую долю-ученики 6"В".На долю 5 "А" класса пришлось 1\12 всей макулатуры,на долю 5 "Б" класса -1\16 и на долю 5"В"-1\14...
Математика
Ученики 5 и 6 классов собрали 6 центнеров макулатуры.Треть собрали ученики 6 "А",четверть ученники 6"Б",восьмую долю-ученики 6"В".На долю 5 "А" класса пришлось 1\12 всей макулатуры,на долю 5 "Б" класса -1\16 и на долю 5"В"-1\14.Сколько килограмм макулатуры собрали ученики каждого класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600х1/3=200 600х1/4=150 600х1/8=75 600х1/12=50 600х1/16=37кг500гр 600х1/14=43 чего то у тебя не хватает
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