В домашней библиотеке 90 учебников,что составляет 30% всех книг в ней.Из всех книг домашней библиотеки 60% - книги по художественной литеретуре,а остальные-учебники,справочники и словари.Сколько справочников и словарей ...
Математика
В домашней библиотеке 90 учебников,что составляет 30% всех книг в ней.Из всех книг домашней библиотеки 60% - книги по художественной литеретуре,а остальные-учебники,справочники и словари.Сколько справочников и словарей в домашней библиотеке? плизз решите...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 90 уч. - 30% х кн. - 100% х= 90 * 100 : 30= 300 книг. 2. 300 кн. - 100% х худ. л. - 60% х= 300 * 60 : 100= 180 худ. л. 3. 300 - 180 = 120 справ. и уч. 4. 120-90 = 30 справ. и словарей.
Гость:
получается 30 справочников так как 30% это учебники 60% худ литература значит справочников 10%. 1%=3 книгам
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