В домашней библиотеке 90 учебников,что составляет 30% всех книг в ней.Из всех книг домашней библиотеки 60% - книги по художественной литеретуре,а остальные-учебники,справочники и словари.Сколько справочников и словарей ...

Математика

В домашней библиотеке 90 учебников,что составляет 30% всех книг в ней.Из всех книг домашней библиотеки 60% - книги по художественной литеретуре,а остальные-учебники,справочники и словари.Сколько справочников и словарей в домашней библиотеке? плизз решите...

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