В треугольнике ABC сторона AB равна корень(84), и она больше половины АС. Найдите сторону ВС, если медиана ВМ равна 5, а площадь треугольника АВС равна 20корень(3)
Геометрия
В треугольнике ABC сторона AB равна корень(84), и она больше половины АС. Найдите сторону ВС, если медиана ВМ равна 5, а площадь треугольника АВС равна 20корень(3)
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