Число 342 разделили на два таких числа, что 3/4 первого числа равны 5/6 второго числа. Найти эти числа.
Математика
Число 342 разделили на два таких числа, что 3/4 первого числа равны 5/6 второго числа. Найти эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - первое число, у - второе число. х+у=342, значит у=342-х 3/4 х = 5/6 (342-х). решив это уравнение найдем, что х=180,значит, второе число 62.
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