Число 342 разделили на два таких числа, что 3/4 первого числа равны 5/6 второго числа. Найти эти числа.

Математика

Число 342 разделили на два таких числа, что 3/4 первого числа равны 5/6 второго числа. Найти эти числа.

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