покупатель в магазине истратил денег в 4 раза больше чем на рынке.сколько всего денег истратил покупатель,если в магазине он истратил на 1563рубля больше,чем на рынке?

Математика

покупатель в магазине истратил денег в 4 раза больше чем на рынке.сколько всего денег истратил покупатель,если в магазине он истратил на 1563рубля больше,чем на рынке?

Автор: Гость