покупатель в магазине истратил денег в 4 раза больше чем на рынке.сколько всего денег истратил покупатель,если в магазине он истратил на 1563рубля больше,чем на рынке?
Математика
покупатель в магазине истратил денег в 4 раза больше чем на рынке.сколько всего денег истратил покупатель,если в магазине он истратил на 1563рубля больше,чем на рынке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х денег погупатель истратил на рынке, тогда в магазине 4х, зная что в магазине он истратил на 1563рубля больше,чем на рынке, составим уравнение 4х-х=1563 3х=1563 х=1563/3 х=521руб истратил 4х=4*521=2084руб истратил в магазине 2084+521=2605 руб всего денег истратил покупатель
Гость:
4х-х= 1563 3х=1563 х=1563:3 х=521 рубль-------- потратил на рынке 521*4=2084 рубля--- потратил в магазине 521+ 2084= 2605 рублей--------всего потратил покупатель.
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