Напишите формулы двух оксидов неметаллов, относительная плотность по воздуху которых равна 1,52. Ответ подтвердите расчетами.

Гость: Гость:

1. Сначала найдем относительную молекулярную массу оксида: [latex]Mr(oksida)=D_{H_2}(oksida)\cdot{Mr(vozduha)}=1,52\cdot{29}=44[/latex] 2. Теперь допустим,что валентность элемента в оксиде равно I, тогда формула оксида - [latex]E_2O[/latex], подставив в формулу по вычислению молекулярной массы,получим уравнение: [latex]Mr(E_2O)=2Ar(E)+Ar(O)\\44=2x+16\\2x=44-16\\2x=28\\x=14[/latex] Химический элемент с относительной атомной массой 14 - это Азот, значит формула оксида: [latex]N_2O[/latex], т.е. оксид азота(I) или так называемый "веселильный газ",который долгое время использовали как анастезирующее 3. Теперь допустим,что элемент 4-х валентный,тогда формула оксида - [latex]EO_2[/latex]?получим уравнение: [latex]Mr(EO_2)=Ar(E)+2Ar(O)\\44=x+2\cdot{16}\\44=x+32\\x=44-32\\x=12[/latex] Химический элемент с относительной атомной массой 12 - Углерод,а формула оксида - [latex]CO_2[/latex], т.е. оксид углерода(IV) или углекислый газ