Напишите формулы двух оксидов неметаллов, относительная плотность по воздуху которых равна 1,52. Ответ подтвердите расчетами.
Химия
Напишите формулы двух оксидов неметаллов, относительная плотность по воздуху которых равна 1,52. Ответ подтвердите расчетами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сначала найдем относительную молекулярную массу оксида: [latex]Mr(oksida)=D_{H_2}(oksida)\cdot{Mr(vozduha)}=1,52\cdot{29}=44[/latex] 2. Теперь допустим,что валентность элемента в оксиде равно I, тогда формула оксида - [latex]E_2O[/latex], подставив в формулу по вычислению молекулярной массы,получим уравнение: [latex]Mr(E_2O)=2Ar(E)+Ar(O)\\44=2x+16\\2x=44-16\\2x=28\\x=14[/latex] Химический элемент с относительной атомной массой 14 - это Азот, значит формула оксида: [latex]N_2O[/latex], т.е. оксид азота(I) или так называемый "веселильный газ",который долгое время использовали как анастезирующее 3. Теперь допустим,что элемент 4-х валентный,тогда формула оксида - [latex]EO_2[/latex]?получим уравнение: [latex]Mr(EO_2)=Ar(E)+2Ar(O)\\44=x+2\cdot{16}\\44=x+32\\x=44-32\\x=12[/latex] Химический элемент с относительной атомной массой 12 - Углерод,а формула оксида - [latex]CO_2[/latex], т.е. оксид углерода(IV) или углекислый газ
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