При 0^0C длина стальной шины равна 60м. Длина этой шины изменяется в зависимости от температуры t^0C по закону l(t)=60(1+0.000012t). Найдите длину этой шины при изменении температуры от 0^0С до 25^0С

Математика

При 0^0C длина стальной шины равна 60м. Длина этой шины изменяется в зависимости от температуры t^0C по закону l(t)=60(1+0.000012t). Найдите длину этой шины при изменении температуры от 0^0С до 25^0С

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