При 0^0C длина стальной шины равна 60м. Длина этой шины изменяется в зависимости от температуры t^0C по закону l(t)=60(1+0.000012t). Найдите длину этой шины при изменении температуры от 0^0С до 25^0С

Математика
При 0^0C длина стальной шины равна 60м. Длина этой шины изменяется в зависимости от температуры t^0C по закону l(t)=60(1+0.000012t). Найдите длину этой шины при изменении температуры от 0^0С до 25^0С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на самом деле, нужно , просто, подставить вместо t значение 25 и сосчитать. l= 60 (1+0.000012 х 25) = 60.018 м
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