вычисли периметр квадрата,длина стороны которого равна 3см 5см 2дм
Математика
вычисли периметр квадрата,длина стороны которого равна 3см 5см 2дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=4*а-это формула для периметра квадрата,а у квадрата все 4 стороны равны))) 4*3=12см 4*5=20мс 4*2=8дм
Гость:
Р=4*а 4*3=12(см) 4*5=20(мм) 4*2=8(дм) Відповідь;напишеш сам
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