составьте пожалуйста хороший тест по биологии 7 класс по всем темам!

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Задание №1 - Выберите один правильный ответ 1. Кто ввел в биологию систематические категории и двойные названия организмов? А. Аристотель Б. Ламарк В. Линней Г. Левенгук 2.Простейшие могу обитать: А. в воде Б. в почве В. в живых организмах Г. во всех перечисленных средах 3. Каким образом губки не способны защититься от врагов? А. выделением ядовитых веществ Б. выделением отпугивающего запаха В. наличием острых минеральных игл Г. перемещением в безопасное место 4. У каких моллюсков самая совершенная нервная система? А. у всех двустворчатых Б. у головоногих В. брюхоногих Г. у двустворчатых пластинчатожаберных 5.Тело членистоногих защищено: А.хитиновым покровом Б. стрекательными клетками В. раковинами Г. слизью 6. Все насекомые имеют ходильные ноги в количестве: А. 1 пары Б. 2 пар В. 3 пар Г. 4 пар 7. Полезны для сельского хозяйства истребители тлей: А. божьи коровки Б. скарабеи В.майские жуки Г. долгоносики 8.Органы чувств, характерные только для рыб: А. слух Б. зрение В. боковая линия Г. осязание 9.У пресмыкающихся трехкамерное сердце характерно: А. для всех рептилий Б. для всех, кроме черепах В. для всех, кроме крокодилов Г. для всех кроме змей 10. Какие млекопитающие рождают детенышей: А. только первозвери Б. только настоящие звери В. только сумчатые Г. все млекопитающие Задание №2 - Вставьте пропущенное слово (Каждое слово 1 балла) 1. Основной систематической единицей в зоологии является _______. 2.Кишечнополостные имеют _____ симметрию тела. 3. Нервная система кольчатых червей представлена брюшной нервной цепочкой с выходом нервов в каждый сегмент тела, а на переднем конце имеется ____ _____ - примитивное подобие головного мозга. 4. Все хордовые животные имеют внутренний ____, в виде_____ (давшей название всему типу). 5.Сердце у всех рыб _____. 6. Лягушки ценны для биологической и медицинской науки в качестве _____ животных. 7. Самое крупное млекопитающее - _____. 8.Шейный отдел у млекопитающих состоит из _____ позвонков. 9. По характеру питания аскарида типичный ______. 10. Самые крупные артерии – это _____, а самые мельчайшие кровеносные капилляры - _____. 11. Вид, обитающий только в пределах определенной территории, является ее _____. 12. Первичную биомассу создают _____, использующие энергию ______; в биоценозах они являются _____. 13. Изъятие из природы части населения животных для получения нужной человеку продукции называется _____. 14. Природоохранная территория, где установлен строгий режим охраны, полностью запрещена любая хозяйственная деятельность человека, называется ______. 15. ________ - воспроизведение себе подобных. Задание №3 Решите правильно или неправильно то или иное суждение 1.Простейшие были известны давно, еще до изобретения светового микроскопа. 2.Все кишечнополостные животные имеют стрекательные клетки. 3. Тело большинства моллюсков заключено в раковину. 4. Членистоногие – самый крупный по количеству видов тип животных. 5. Ноги насекомых находятся на груди и брюшке. Задание №4 Распределите птиц по отрядам (Каждая правильно распределенная птица -1 балл) 1- филин, 2- ястреб-тетеревятник, 3- большая синица, 4- цапля серая, 5-лебедь-шипун, 6- дрофа, 7 – скопа, 8– пингвин, 9- белый аист, 10- кряква,11 – ласточка береговая, 12 - белая куропатка. А. Воробьинообразные Б. Куриные В. Соколообразные Г. Голенастые Д. Гусеобразные