В зоомагазин привезли в девяти одинаковых клетках 45 канареек. Попугаев в одной клетке было на 2 больше , чем канареек . Сколько попугаев было в шести одинаковых клетках?
Математика
В зоомагазин привезли в девяти одинаковых клетках 45 канареек. Попугаев в одной клетке было на 2 больше , чем канареек . Сколько попугаев было в шести одинаковых клетках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45:9=5 канареек------в одной клетке 5+2=7 попугаев--------в одной клетке 6*7=42 попугаев------ было в шести одинаковых клетках.
Гость:
1) 45:9= 5(к) - в одной клетке 2) 5+2= 7 (п) - в одной клетке 3) 6х7= 42 (п) - в 6 одинаковых клетках
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