В зоомагазин привезли в девяти одинаковых клетках 45 канареек. Попугаев в одной клетке было на 2 больше , чем канареек . Сколько попугаев было в шести одинаковых клетках?

Математика

В зоомагазин привезли в девяти одинаковых клетках 45 канареек. Попугаев в одной клетке было на 2 больше , чем канареек . Сколько попугаев было в шести одинаковых клетках?

Автор: Гость