Самолет пролетел 3940 км со скоростью 985 км/ч. Затем он пролетел 1790 км со скоростью 895 км/ч. Сколько времени затратил самолет на весь рейс?
Математика
Самолет пролетел 3940 км со скоростью 985 км/ч. Затем он пролетел 1790 км со скоростью 895 км/ч. Сколько времени затратил самолет на весь рейс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3940:985=4 часа 2)1790:895=2 часа 3)4+2=6 часов Ответ:самолет затратил 6 часов на весь рейс.
Гость:
1)3940:985=за 4 часа пролетел 3940км. 2)1790:895=за 2 часа пролетел 1790км. 3)4+2=6ч-затратил самолёт всего.
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