Самолет пролетел 3940 км со скоростью 985 км/ч. Затем он пролетел 1790 км со скоростью 895 км/ч. Сколько времени затратил самолет на весь рейс?

Математика

Самолет пролетел 3940 км со скоростью 985 км/ч. Затем он пролетел 1790 км со скоростью 895 км/ч. Сколько времени затратил самолет на весь рейс?

Автор: Гость