Красных карандашей на 5 штук больше чем,зелёных,и на 10 меньше,чем жёлтых.На сколько зелёных карандашей меньше,чем жёлтых?

Математика
Красных карандашей на 5 штук больше чем,зелёных,и на 10 меньше,чем жёлтых.На сколько зелёных карандашей меньше,чем жёлтых?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
к=з-5 <=> к+5=з к+10=ж ж-з = к+10-к-5=5 ответ: 5  
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