Красных карандашей на 5 штук больше чем,зелёных,и на 10 меньше,чем жёлтых.На сколько зелёных карандашей меньше,чем жёлтых?

Математика

Красных карандашей на 5 штук больше чем,зелёных,и на 10 меньше,чем жёлтых.На сколько зелёных карандашей меньше,чем жёлтых?

Автор: Гость