сколько граммов углерода и водорода потребуется для получения11,2 л метана?
Химия
сколько граммов углерода и водорода потребуется для получения11,2 л метана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+2H2=CH4 nCH4=11.2(л)/22.4(л/моль)=0.5моль => nH2=0.5*2=1моль; nC=0.5моль mС=0.5моль*12(г/моль)=6г mH2=1моль*2(г/моль)=2г Ответ:mC=6г; mH2=2г
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