Read the word combinations with their translation

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Read the word combinations with their translation
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