велосипедист выехал из села со скоростью 12км\ч. Через 2ч. в противоположном направлении из того же села выехал другой велосипедист,причем скорость второго в 1,25 раза больше скорости первого. Какое расстояние между ними через ...
Математика
велосипедист выехал из села со скоростью 12км\ч. Через 2ч. в противоположном направлении из того же села выехал другой велосипедист,причем скорость второго в 1,25 раза больше скорости первого. Какое расстояние между ними через 3,3ч. после выезда второго велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*2=24 км------------ проехал первый велосипедист за 2 часа 12*1,25=15 км/ч ------скорость второго велосипедиста 12+15=27 км/ч--------- скорость удаления 27*3,3=89,1 км --------вместе проедут 89,1+24=113,1 км------ растояние будет между ними .
Гость:
1. Находим, какое расстояние проехал 1-ый велосипедист на момент выезда 2-го велосипедиста (т.е. за 2 часа): 12*2=24 (км) 2. Находим. какова скорость 2-го велосипедиста: 12*1,25=15 (км/ч) 3. Находим. какое растояние проехал 2-ой велосипедист за 3,3 ч 15*3,3=49,5 (км) 4. Находим, какое расстояние проехал 1-ой велосипедист за 3,3 ч 12*3,3=39,6 (км) 5. Находим общее расстояние между велосипедистами: 24+49,5+39,6=113,1 (км) Ответ: 113,1 км. А лучше вот так решить: 1. Находим общее время езды 1-ого велосипедиста: 2+3,3=5,3 (ч) 2. Находим, какое расстояние проехал 1-ый велосипедист: 12*5,3=63,6 (км) 3. Находим скорость движения 2-го велосипедиста: 12*1,25=15 (км/ч) 4) Находим расстояние, которое проехал 2-ой велосипедист: 15*3,3=49,5 (км) 5) Находим общее расстояние между велосипедистами через 3,3 ч после выезда 2-го велосипедиста: 63,6+49,5=113,1 (км) Ответ: 113,1 км.
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