велосипедист выехал из села со скоростью 12км\ч. Через 2ч. в противоположном направлении из того же села выехал другой велосипедист,причем скорость второго в 1,25 раза больше скорости первого. Какое расстояние между ними через ...

Математика

велосипедист выехал из села со скоростью 12км\ч. Через 2ч. в противоположном направлении из того же села выехал другой велосипедист,причем скорость второго в 1,25 раза больше скорости первого. Какое расстояние между ними через 3,3ч. после выезда второго велосипедиста?

Автор: Гость