Пригадай які народні та релігійні свята відзначаються восени і взимку. текст розповідь 5 7 речень

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Природа — це величезна книжка, яку треба прочитати і правильно зрозуміти. Якщо хтось вважає, що дари природи існують в необмеженій кількості, то він, без сумніву, помиляється. Дари природи ми повинні раціонально використовувати, якщо ні, тоді природа буде для людства не союзником, а ворогом. Подивіться, що діється у світі. Природа вже кричить людству, але її майже ніхто не чує. Повені, землетруси, сходження величезних снігових лавин, які забирають життя мільйонів людей... Ви думаєте, що це просто так? Країни, де природа відсутня взагалі, дуже бідні, адже вони не відчують тієї енергії, що віддає нам природа. Не даремно створена Червона Книга. Вона оповідає про те, що є ще на світі прекрасні створення природи. Що є ще тварина, яку не погубили жадібні руки людини.