Периметр прямоугольника 184см.Найдите измерения прямоугольника зная что если увеличим на 2см половину его ширины то получим четвертьдлины.

Математика
Периметр прямоугольника 184см.Найдите измерения прямоугольника зная что если увеличим на 2см половину его ширины то получим четвертьдлины.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х(см) - длина у(см) - ширина Составим систему уравнений: с одной стороны, периметр (сумма всех сторон) прямоугольника (или 2*(сторона 1+сторона 2)). Он равен 184 т.е. 2(х+у)=184 - первое уравнение   С другой стороны, половина ширины +2 равно четвертая часть длины, т.е. 0,5у+2=0,25х - второе уравнение   Решаем систему: 2(х+у)=184 0,5у+2=0,25х   х+у=184/2 0,5у+2=0,25х   х=92-у                (подставляем х во второе уравнение и пишем:) 0,5у+2=0,25(92-у)   х=92-у 0,5у+2=23-0,25у   х=92-у 0,75у=21   х=92-у у=28   (подставляем у в 1-ое уравнение и пишем:)   х=92-28 у=28   х=64 (см) - длина у=28 (см) - ширина   Ответ: длина прямоугольника составляет 64 см, ширина прямоуг-ка состав-ет 28 см.        
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