Периметр прямоугольника 184см.Найдите измерения прямоугольника зная что если увеличим на 2см половину его ширины то получим четвертьдлины.

Гость: Гость:

Пусть х(см) - длина у(см) - ширина Составим систему уравнений: с одной стороны, периметр (сумма всех сторон) прямоугольника (или 2*(сторона 1+сторона 2)). Он равен 184 т.е. 2(х+у)=184 - первое уравнение С другой стороны, половина ширины +2 равно четвертая часть длины, т.е. 0,5у+2=0,25х - второе уравнение Решаем систему: 2(х+у)=184 0,5у+2=0,25х х+у=184/2 0,5у+2=0,25х х=92-у (подставляем х во второе уравнение и пишем:) 0,5у+2=0,25(92-у) х=92-у 0,5у+2=23-0,25у х=92-у 0,75у=21 х=92-у у=28 (подставляем у в 1-ое уравнение и пишем:) х=92-28 у=28 х=64 (см) - длина у=28 (см) - ширина Ответ: длина прямоугольника составляет 64 см, ширина прямоуг-ка состав-ет 28 см.