На координатной прямой отмечено число а. (между 1 и 2 на положительной части прямой) Расположите в порядке убывания а-1, -1\а, -а.
Алгебра
На координатной прямой отмечено число а. (между 1 и 2 на положительной части прямой) Расположите в порядке убывания а-1, -1\а, -а.
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-2<-a<-1 -1<-1/a<0 0
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