машина шла 3 часа со скоростью 53,5 км.ч. и 2 часа со скоростью 62,3 км.ч. и 4 часа со скоростью 48,2 км.ч . найдите среднюю скорость движения автомашины на всем пути.

Математика

машина шла 3 часа со скоростью 53,5 км.ч. и 2 часа со скоростью 62,3 км.ч. и 4 часа со скоростью 48,2 км.ч . найдите среднюю скорость движения автомашины на всем пути.

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