машина шла 3 часа со скоростью 53,5 км.ч. и 2 часа со скоростью 62,3 км.ч. и 4 часа со скоростью 48,2 км.ч . найдите среднюю скорость движения автомашины на всем пути.
Математика
машина шла 3 часа со скоростью 53,5 км.ч. и 2 часа со скоростью 62,3 км.ч. и 4 часа со скоростью 48,2 км.ч . найдите среднюю скорость движения автомашины на всем пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53,5*3=160,5 км----расстояние прошла за 3часа 62,3*2=124,6 км-----расстояние прошла за 2часа 48,2*4=192,8 км-----расстояние прошла за 4часа 160,5+124,6+192,8 =477,9 км----- весь путь 3+2+4=9 часов-------- время в пути 477,9:9=53,1 км/ч---- средняя скорость.
Гость:
1)53,5*3=160,5(км)-проехала машина за 3 часа. 2)62,3*2=124,6(км)-проехала машина за 2 часа. 3)48,2*4=192,8(км)-проехала машина за 4 часа. 4)160,5+124,6+192,8=477,9(км)-весь путь. 5)3+2+4=9(ч)-всё время. 6)477,9:9=53,1(км/ч)-средняя скорость машины. Ответ:53,1км/ч
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