Подчеркните слова в которых все согласные звуки мягкие, пыль,дорога,тень,корова,ель,чайка.

Русский язык

Подчеркните слова в которых все согласные звуки мягкие, пыль,дорога,тень,корова,ель,чайка.

Автор: Гость