Подчеркните слова в которых все согласные звуки мягкие, пыль,дорога,тень,корова,ель,чайка.
Русский язык
Подчеркните слова в которых все согласные звуки мягкие, пыль,дорога,тень,корова,ель,чайка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово в котором все согласные звуки мякгие это Тень!
Гость:
Тень. И ель сюда тоже входит.
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