Подчеркните слова в которых все согласные звуки мягкие, пыль,дорога,тень,корова,ель,чайка.

Русский язык
Подчеркните слова в которых все согласные звуки мягкие, пыль,дорога,тень,корова,ель,чайка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово в котором все согласные звуки мякгие это  Тень!  
Гость:
Тень. И ель сюда тоже входит.
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