Опинитися просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати ні кінця - краю, йти як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу. Добери до поданих висловів прислівникик-синоніми. Запиши їх ...

Қазақ тiлi

Опинитися просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати ні кінця - краю, йти як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу. Добери до поданих висловів прислівникик-синоніми. Запиши їх через тире. Нужно очень НА ЗАВТРА!!!!!!!!!

Автор: Гость