Опинитися просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати ні кінця - краю, йти як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу. Добери до поданих висловів прислівникик-синоніми. Запиши їх ...
Қазақ тiлi
Опинитися просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати ні кінця - краю, йти як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу. Добери до поданих висловів прислівникик-синоніми. Запиши їх через тире. Нужно очень НА ЗАВТРА!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на землi намокнути щодуху незкiнченно невпевнено мiцно по-барьськи
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