В прямоугольном параллелепипеде abcda1b1c1d1 известно что db1=sqrt(26); aa1=1; d1a1=3. Найдите длину ребра CD.
Геометрия
В прямоугольном параллелепипеде abcda1b1c1d1 известно что db1=sqrt(26); aa1=1; d1a1=3. Найдите длину ребра CD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов всех его измерений. То есть: DB1^2 = AA1^2 + A1D1^2 + CD^2 Отсюда выражаем CD: CD= SQRT (DB1^2 - AA1^2 - A1D1^2), SQRT - квадратный корень CD=4 Ответ: 4.
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