Катер прошёл по течению реки от пристани А до пристани В и вернулся назад. Скорость течения реки 3км/ч.Найдите скорость катера в стоячей воде, если: а) от А до В катер шел 1,5ч,а от В до А-2ч; б)скорость катера против течения р...

Математика
Катер прошёл по течению реки от пристани А до пристани В и вернулся назад. Скорость течения реки 3км/ч.Найдите скорость катера в стоячей воде, если: а) от А до В катер шел 1,5ч,а от В до А-2ч; б)скорость катера против течения реки составляет 75% скорости по течению.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Пусть собственная скорость катера х км/ч Тогда по течению он плыл со скоростью х+3 км/ч а против течения х-3 км/ч  Расстояние от А до В и от В до А одинаково. (х-3)=0,75*(х+3) Составим уравнение.  (х+3)*1,5 =(х-3)2 1,5х+4,5=2х-6 0,5х=10,5 х=21 км/ч х+3=24 скорость по течению х-3=18 скорость против течения Проверка: 24*0,75=18   Собственная скорость катера 21 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Дайте пожалуйста схему внутреннее строение лягушки(сердце почки и т. д.)ПОЖАЛУЙСТА1!!ЗАВТРА НАДО СДАТЬ(((ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
Ответить
Математика
30075:401 73278:354 Решите столбиком PLIIIзззз
Ответить
Математика
парк прямоугольной формы имеет площадь 18га и ширину 300м найти периметр
Ответить
Математика
пес шарик вычел задуманное число из 31, разность разделил на 9 и к полученному результатуприбавил 8. в ответе у него получилось 11
Ответить
Математика
Два пловца начали одновременное движение от одной лодки у берегу. Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью 12 м/мин. Че...
Ответить