Катер прошёл по течению реки от пристани А до пристани В и вернулся назад. Скорость течения реки 3км/ч.Найдите скорость катера в стоячей воде, если: а) от А до В катер шел 1,5ч,а от В до А-2ч; б)скорость катера против течения р...
Математика
Катер прошёл по течению реки от пристани А до пристани В и вернулся назад. Скорость течения реки 3км/ч.Найдите скорость катера в стоячей воде, если: а) от А до В катер шел 1,5ч,а от В до А-2ч; б)скорость катера против течения реки составляет 75% скорости по течению.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость катера х км/ч Тогда по течению он плыл со скоростью х+3 км/ч а против течения х-3 км/ч Расстояние от А до В и от В до А одинаково. (х-3)=0,75*(х+3) Составим уравнение. (х+3)*1,5 =(х-3)2 1,5х+4,5=2х-6 0,5х=10,5 х=21 км/ч х+3=24 скорость по течению х-3=18 скорость против течения Проверка: 24*0,75=18 Собственная скорость катера 21 км/ч
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