Катер прошёл по течению реки от пристани А до пристани В и вернулся назад. Скорость течения реки 3км/ч.Найдите скорость катера в стоячей воде, если: а) от А до В катер шел 1,5ч,а от В до А-2ч; б)скорость катера против течения р...

Математика

Катер прошёл по течению реки от пристани А до пристани В и вернулся назад. Скорость течения реки 3км/ч.Найдите скорость катера в стоячей воде, если: а) от А до В катер шел 1,5ч,а от В до А-2ч; б)скорость катера против течения реки составляет 75% скорости по течению.

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