Два пловца начали одновременное движение от одной лодки у берегу. Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью 12 м/мин. Через некоторое время один из плавцов добрался до берега, а другому осталось пропл...
Математика
Два пловца начали одновременное движение от одной лодки у берегу. Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью 12 м/мин. Через некоторое время один из плавцов добрался до берега, а другому осталось проплыть еще 80 м. На каком расстоянии от берега остановилась лодка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-8=4км/ч-------разница в скорости 80:4=за 20мин----между ними образовался разрыв 12*20=240м-------- расстояние от берега остановилась лодка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Дай відповідь на запитання ''Що найтяжче журавлям?'', що є в заголовку твору Василя Сухомлинського,своїми словами.
Математика
Поле прямоугольной формы засеяно пшеном.Длина поля 800м,что в 4 раза больше ширины.С участка собрали 40 тон пшена.Сколько центнеров пшена собрали с...
Химия
Русский язык