Два пловца начали одновременное движение от одной лодки у берегу. Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью 12 м/мин. Через некоторое время один из плавцов добрался до берега, а другому осталось пропл...

Математика

Два пловца начали одновременное движение от одной лодки у берегу. Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью 12 м/мин. Через некоторое время один из плавцов добрался до берега, а другому осталось проплыть еще 80 м. На каком расстоянии от берега остановилась лодка?

Автор: Гость